Madonna'nın dünya turnesinin yeni tarihleri belli oldu

Şarkıcıya yakın bir kaynak Madonna’nın hazırlıklarını onayladı ve “Hala iyileşme sürecinde ama Madonna provalara geri dönmek için çabalıyor. Sadece New York’taki Coliseum’u kiralamakla kalmadı, aynı zamanda kostümlü provaların son haftası için Londra’da ikinci bir mekan da kiraladı. Normalde son haftayı başladığı yerde geçirmek isterdi ama Blink 182’nin O2’deki geri dönüş konserleri nedeniyle ekibi bir gün öncesine kadar giremeyecek" dedi.