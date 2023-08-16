Madonna'nın dünya turnesinin yeni tarihleri belli oldu

"Popun Kraliçesi" olarak bilinen Madonna, ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandıktan sonra haziran ayının son haftasında yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti. Ardından taburcu edilerek tedavisine evde devam edilen 64 yaşındaki pop yıldızı, dünya turnesinin tarihlerini duyurdu.
Ciddi bir bakteriyel enfeksiyon yüzünden sıkıntılı günler geçiren ve şu sıralar iyileşme sürecinde olan ünlü şarkıcı, "The Celebration" adlı dünya turnesine 14 Ekim'de Londra'da başlyacak.
Dünya turnesinin 15 Temmuz'da Kanada'da başlaması planlanıyordu. Madonna'nın ünlü şarkısı "Holiday"in 40. yılına özel düzenlenen dünya turnesi, geçtiğimiz ocak ayında duyurulmuştu.
Madonna, 1983 yılında ilk stüdyo albümü “Madonna” ile müzik dünyasına adım atmıştı. Şarkıcı, son olarak 2019 yılında “Madame X” adındaki dünya turnesiyle hayranlarıyla bir araya gelmişti.
PROVALAR BAŞLIYOR
Öte yandan, konser provalarına başlayan ünlü ismin dünya turnesine hazırlanmak için New York City’deki Nassau Coliseum’u iki aylığına rezerve ettiği biliniyor.
Şarkıcıya yakın bir kaynak Madonna’nın hazırlıklarını onayladı ve “Hala iyileşme sürecinde ama Madonna provalara geri dönmek için çabalıyor. Sadece New York’taki Coliseum’u kiralamakla kalmadı, aynı zamanda kostümlü provaların son haftası için Londra’da ikinci bir mekan da kiraladı. Normalde son haftayı başladığı yerde geçirmek isterdi ama Blink 182’nin O2’deki geri dönüş konserleri nedeniyle ekibi bir gün öncesine kadar giremeyecek" dedi.
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