Malatya’da 800 yıllık tuğla minare geleneği sürüyor

Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan dört bir yanında insanlık tarihi ile yaşıt medeniyetlerin izlerini görmenin mümkün olduğu Malatya’da, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı ile başlayarak Cumhuriyet döneminde devam eden tuğla minare yapım geleneği aradan geçen 800 yıla rağmen sürdürülüyor.

Selçuklu ve Osmanlı gibi dünya tarihine damga vuran iki büyük devletin Anadolu topraklarında bırakmış olduğu çok sayıda eser günümüzde hala varlığını korurken, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Malatya’da ise bu iki devlete ait tuğla minare yapım geleneği de sürdürülüyor.

