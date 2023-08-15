Margot Robbie "Barbie" filminden 50 milyon dolar kazanacak

"Barbie", ABD gişesinde toplamda 526,3 milyon dolar hasılat elde etti. Film dünya çapında ise 1,18 milyar dolar hasılata ulaştı.



Warner Bros.'un yapımcılığını üstlendiği film, şirketin "Harry Potter: Ölüm Yadigarları Bölüm 2" filminin ardından en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi oldu.

BARBIE HAKKINDA



Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. Ancak filmde başka Barbie ve Ken karakterleri de yer alıyor. Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Dua Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor.



Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.