Marvel yıldızı Mark Ruffalo X platformu için "komplo teorileri alanı" dedi

Poor Things adlı filmdeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilen Mark Ruffalo, X platformunda yayılan dezenformasyona dikkat çekti.

Marvel yıldızı Mark Ruffalo X platformu için "komplo teorileri alanı" dedi

Marvel filmlerinde bir dönem Hulk karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mark Ruffalo, ABD'nin Maryland eyaletinde çöken Francis Scott Key Köprüsü ile ilgili olarak X platformunda yayılan dezenformasyona dikkat çekti.

Mark Ruffalo, dün yaptığı açıklamada ABD’nin Maryland eyaletinde bir geminin çarpması sonucu çöken Francis Scott Key köprüsü ile ilgili olarak sosyal medya platformu X’de dezenformasyon yayıldığını ifade etti.

Marvel yıldızı Mark Ruffalo X platformu için "komplo teorileri alanı" dedi - 1

Bir makale paylaşan Ruffalo açıklamasında, “Kitlesel olaylar sırasında yaygın yanlış bilgilendirme yeni bir olgu değil. Ancak Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformu, gerçek zamanlı bir haber kaynağı olmaktan çıkıp komplo teorileri için bir üreme alanı haline geldi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, "Yenilmezler", "Spotlight", "Sihirbazlar Çetesi" ve "İki Kadın, Bir Erkek" gibi yapımlarla tanınan Mark Ruffalo, 23 yıl önce aldığı beyin tümörü teşhisini anlatmıştı. "Smartless" adlı podcast programına katılan Mark Ruffalo, gördüğü bir rüya sonucu beyninde tümör olduğunu öğrendiğini söyledi.

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