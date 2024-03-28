Marvel yıldızı Mark Ruffalo X platformu için "komplo teorileri alanı" dedi

Bir makale paylaşan Ruffalo açıklamasında, “Kitlesel olaylar sırasında yaygın yanlış bilgilendirme yeni bir olgu değil. Ancak Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformu, gerçek zamanlı bir haber kaynağı olmaktan çıkıp komplo teorileri için bir üreme alanı haline geldi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, "Yenilmezler", "Spotlight", "Sihirbazlar Çetesi" ve "İki Kadın, Bir Erkek" gibi yapımlarla tanınan Mark Ruffalo, 23 yıl önce aldığı beyin tümörü teşhisini anlatmıştı. "Smartless" adlı podcast programına katılan Mark Ruffalo, gördüğü bir rüya sonucu beyninde tümör olduğunu öğrendiğini söyledi.



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