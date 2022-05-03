Meghan Markle’ın animasyon dizisi Pearl iptal edildi

Geçen ay kullanıcı sayısının azaldığı öğrenilen ve bunun devam edebileceği belirtilen Netflix'in değeri 50 milyar dolar civarında düşmüştü. Bunun üzerine şirket, giderlerini azaltmak için bazı projeleri iptal etmeye başladı. Bunlardan biri, Meghan Markle'ın yaratıcısı olduğu Pearl adlı animasyon dizisi oldu.



Meghan Markle'ın eşi Prens Harry ile kurduğu Archewell Productions, Markel'ın dizide prodüktörlük yapacağını açıklamıştı.



Dizinin tarihteki etkileyici kadınlardan ilham alan 12 yaşındaki bir kızın maceralarını anlatması planlanıyordu.

Öte yandan dijital platform, Archewell Productions ile başka projeler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Bunlardan biri de Heart of Invictus adlı bir belgesel.



Bu yapım, Prens Harry tarafından başlatılan ve görev sırasında yaralanan askerlerin spor yarışmaları için düzenlenen Invictus Oyunları'ndaki atletleri anlatacak.

