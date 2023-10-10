Mersin'de Roma Dönemi’ne ait oda mezar gün yüzüne çıkarılıyor

FRESKLER TESPİT EDİLDİ

Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan ise kazının devam ettiğini belirterek, “Oda mezarın ön kısmında bir giriş kapısı ve iki adet oda bulunuyor. Odaların içerisinde gömülere ait herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ancak, oda mezarın içerisindeki duvarlarda fresklerin olduğu tespit edildi. Fresklerin temizlenmesi ve restorasyonunun ardından oda mezarın daha iyi anlaşılması sağlanacak” diye konuştu.