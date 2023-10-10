Mersin'de Roma Dönemi’ne ait oda mezar gün yüzüne çıkarılıyor

Duatepe Mahallesi’nde bulunan oda mezarın tüm hatlarıyla ortaya çıkarılması için proje hazırlandı. Proje kapsamında, kazı çalışmalarına 6 kişilik ekiple başlandı.
Kazı alanını ziyaret eden Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Müze Müdürü Doğukan Bekir Alper ve Doç. Dr. Deniz Kaplan’dan bilgi aldı.
Otcu, Tarsus’un tarihi önemine dikkat çekerek, “Tarsus’un geçmişi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Oda mezar için başlatılan çalışmaların yaklaşık 3 ay süreceğini düşünüyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte oda mezarın tüm hatlarıyla ortaya çıkarılması ve ziyarete açılması planlanıyor” dedi.
FRESKLER TESPİT EDİLDİ
Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan ise kazının devam ettiğini belirterek, “Oda mezarın ön kısmında bir giriş kapısı ve iki adet oda bulunuyor. Odaların içerisinde gömülere ait herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ancak, oda mezarın içerisindeki duvarlarda fresklerin olduğu tespit edildi. Fresklerin temizlenmesi ve restorasyonunun ardından oda mezarın daha iyi anlaşılması sağlanacak” diye konuştu.
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