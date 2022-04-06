Michelangelo'nun nadir eseri 33 milyon dolara satılacak

Rönesans dönemi sanatçısı Michelangelo'nun yıllar sonra keşfedilen çizimi, Paris'te 33 milyonluk rekor değerle satışa sunulacak.

Michelangelo'nun nadir eseri 33 milyon dolara satılacak

Haberler - ntv.com.tr 06.04.2022 - 15:05 | Son Güncelleme : 06.04.2022 - 15:34

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İngiliz müzayede evi Christie’s tarafından yapılan açıklamada, Michelangelo'nun 2019'da keşfedilen bir çiziminin önümüzdeki ay Paris'te satışa sunulacağı ve 33 milyon dolara satılabileceği belirtildi. 

Rönesans dönemi İtalyan sanatçısının eseri olduğu ortaya çıkan çizim, 1907 yılında Paris’te satıldı. 2019 yılında Christie’s müzayede evi, eserin Michelangelo’ya ait olduğunu tespit etti.  

Resmin, sanatçının 15. yüzyılın sonlarından kalma ilk eserlerinden biri olduğu düşünülüyor. Müzayede evi’nin Eski Çağ Ustaları’na ait çizimlerle ilgilenen Bölüm Başkanı Stjin Alsteens, "Bu resmin, uzun zamandır yapılan en heyecan verici keşiflerden biri olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

SATIŞA ÇIKABİLECEK

İlk başta, Fransa’nın ulusal hazinelerinden biri olarak nitelendirilen ‘Baptism of the Neophytes’ isimli çizimin satışını engellememek için ‘ulusal hazine’ ibaresi kaldırıldı.

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