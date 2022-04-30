Milli Saraylar'a bağlı müzelerin bilet fiyatlarına yeni düzenleme

Milli Saraylar'a bağlı saray, köşk, kasır, müze ve fabrikalarda uygulanacak ziyaret, tahsis, arşiv, araştırma ile görüntü alma usul ve esasları ile bilet fiyatları için yeni düzenleme yapıldı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) yapılan açıklamaya göre, yeni düzenlemeyle TÜRSAB’ın girişimleri sonucunda seyahat acenteleri, Milli Saraylar'dan indirimli ve toplu bilet alabilecek. Ayrıca Milli Saraylar'da Müzekart da geçerli olabilecek.

ACENTELER İNDİRİMLİ BİLET ALABİLECEK



Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı tarafından Usul ve Esaslar ile yeni bilet fiyatlarının güncellenmesine ilişkin ilgili yerlere iletilen yazıyla yapılan düzenleme kapsamında, söz konusu müze, saray ile benzeri tarihi ve kültürel mekanlara giriş ücretleri yeniden belirlendi. Düzenleme kapsamında seyahat acenteleri söz konusu müze ve benzeri yerlere aylık veya yıllık rezervasyon yaptırabilecek, indirimli bilet alabilecek.



Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın yazısında, yeni bilet fiyatlarının 1 Mayıs 2022 tarihi itibariyle uygulanacağı, İslam Medeniyetleri Müzesi'nin bilet fiyatlarının ise 5 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olacağı bilgisine yer verildi.



MİLLİ SARAYLAR'DA MÜZEKART DA GEÇERLİ OLACAK

Düzenlemeye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı arasında yapılan protokol gereği Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı saray, müze, köşk, kasır ve tarihi fabrikalarda Müze Kart da geçerli olacak.



Topkapı Sarayı'nda Müzekart ile Museum Pass Türkiye ve Museum Pass İstanbul kartları geçerli kılınırken Harem ve Aya İrini bölümü kapsam dışında bırakıldı. Dolmabahçe Sarayı'nda ise Selamlık bölümünün dışındaki mekanlarda Müzekart’ın geçerli olduğu açıklandı.

Yeni fiyat düzenlemelerine göre, Dolmabahçe'nin Haremlik bileti 40 TL, Selamlık 50 TL, Haremlik ve Selamlık ise 60 TL. Topkapı ve Aya İrini için bilet fiyatı 80 TL. Milli Saraylar'a bağlı müze, saray, köşk ve kasırlarda indirimli bilet fiyatları 5 TL ile 30 TL arasında değişiyor.