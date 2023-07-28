Mor ve Ötesi ile Aleyna Tilki'den "Yaz Yaz Yaz" yorumu

"O MİLYONLARCA ÇOCUKTAN BİRİYDİM"



Tilki, sosyal medya hesabında “Sizlerle birlikte çalışma fırsatım olduğu için çok gururluyum Mor ve Ötesi. Ben de müziklerinizi dinlerken hissettiklerimi Mor ve Ötesi’yle keşfeden o milyonlarca çocuktan biriydim. Ve müziğinizin zamansızlığı her zaman ufkumu açtı. Çocukluğumdan beri içimde özgürleşmeyi bekleyen hayallerime, hikayeme, yapmak istediklerime destek ve umut olduğunuz için tüm kalbimle teşekkür ederim. Ayrıca Kaan Arslan’a da tesekkür ederiz. Birlikte yorumladığımız ‘Yaz Yaz Yaz’ yayında!” ifadelerini kullandı.