Muhtar seçilen ünlü sanatçı Hilal Özdemir mazbatasını aldı

Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Kadıköy, Suadiye Mahallesi'ne muhtar olarak seçildi. Mazbatasını alan Hilal Özdemir, muhtarlığının ilk gününde, halkın desteğiyle güzel şeyler yapacaklarını belirtti.

Muhtarlığın güzel bir duygu olduğunu söyleyen Hilal Özdemir, "Beni seçen Suadiye halkına, güzel kalplere çok teşekkür ediyorum. Sanatçılığımı geri planda bırakmayacağım elbette. Halkıma hizmet ederken, müzik yaşamımın her milimetre karesinde olacak inşallah. Müzikle ilgilide güzel şeyler yapmayı planlıyoruz. Bugün birinci günüm. Mazbatamı aldıktan sonra buna layık olacağım" dedi

"DEVLETİME VE DOSTLARIMA SIĞINDIM"

Özdemir, "Muhtarların artık eskisi gibi işler yapmadığı konusunda çok duyum alıyorum. Faal olamadıklarını söyleyen birçok kesim var. Hatta 'muhtarlar artık ne iş yapar' diye ileri gidip soru soranlarda var. Ben bunları duydukça çok üzülüyorum. Muhtarlık sadece evrak üreten bir kurum ve yer değildir sadece. Pandemi döneminde bunu daha açık ve net gördüm. O dönemde sahada 724 muhtarlar vardı. Deprem bölgelerine yardım göndermede yine muhtarlar vardı. Yangın oldu yine muhtarlar vardı sahada. Hakikaten muhtarlık çok önemli bir yer. Bende bu dönemde çok zor süreçlerden geçtim. Ne kadar sanatçıda olsam, her şeyden önce bir anneyim. 2 tane evladım var. Hayatımı idame ettirmekle mesulüm. Biz sanatçılar pandemide çok sıkıntı çektik. Yüzlerce kişi intihar etti. Bu dönemde yapılacak en güzel şeyi yaptım.

Benim arkadaşımdı muhtar Nihal Cengiz. Ona ilettim bu konuyu. Etik ve ucuz olmayan yollara sapmadım hiçbir zaman. Bir anne ve Türk kadını olarak yapılabilecek bir şey yaparak devletime ve dostlarıma sığındım. O zaman yardımlaşmanın doruk noktasında olduğu zamandı. Yapılan desteği, yardımları, insanlığı gördükçe muhtarlığın ne kadar özel ve önemli bir kurum olduğunu anladım. Ben uzun zamandır kişisel eğitim kursları alıyorum. Bununla birlikte insanlara nasıl faydalı olabilirimin derdiyle bende bu yola girdim. Daha önce nasıl bana destek oldularsa bende ihtiyacı olana destek olacağım. Bu kurum devletin en şefkatli eli aslında baktığınız zaman muhtarlık. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" diye konuştu