Türkücü Hilal Özdemir muhtar oldu

Geçtiğimiz aylarda muhtar adayı olduğunu açıklayan ünlü türkücü Hilal Özdemir, Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar seçildiğini duyurdu.

Sanatçı muhtar seçildiğini şu sözlerle duyurdu:

"Sevgili Suadiyeliler, 31.03.2024 yerel seçimlerinde bana ve ekibime desteklerinizle oy verip kazanmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz sevgi ve saygılarımla. Muhtarınız Hilal Hülya Özdemir.

