Türkücü Hilal Özdemir muhtar oldu

Geçtiğimiz aylarda muhtar adayı olduğunu açıklayan ünlü türkücü Hilal Özdemir, Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar seçildiğini duyurdu.
Sanatçı muhtar seçildiğini şu sözlerle duyurdu:
"Sevgili Suadiyeliler, 31.03.2024 yerel seçimlerinde bana ve ekibime desteklerinizle oy verip kazanmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz sevgi ve saygılarımla. Muhtarınız Hilal Hülya Özdemir.
HİLAL ÖZDEMİR KİMDİR?
Türk müzisyen ve Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir 20 Nisan 1971 tarihinde dünyaya geldi. Türk halk müziği şarkıları söylemektedir. Harika Avcı, Hüner Coşkuner, Nur Ertürk, Ayşe Tunalı gibi çok sayıda sanatçının organizatörlüğünü yapan Atilla Alpsakarya sayesinde tanınmıştır.
1994 yılında çıkardığı İrem Kız albümüyle iyi bir çıkış yapmıştır.
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