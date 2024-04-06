Müze ve ören yerlerine 3 ayda 4 milyon ziyaretçi

KONYA MEVLANA MÜZESİ İLK SIRADA



Bakanlıktan yapılan açıklamada ise geçen yıl yaklaşık 30,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşan müze ve ören yerlerinin bu yılın ilk 3 ayında 3 milyon 886 bin 998 ziyaretçi ağırladığı belirtildi. Açıklamaya göre; Konya Mevlâna Müzesi, 383 bin 392 kişi ile 3 ayın en çok ziyaret edilen müzesi oldu. Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri'ni 259 bin 25, İzmir Efes Ören Yeri'ni 249 bin 482, İzmir Efes Ören Yeri'ni 249 bin 482, Nevşehir Göreme Ören Yeri'ni 149 bin 23 kişi ziyaret etti.



MÜZEKART SATIŞLARINAD REKOR



Açıklamada Müzekart satışlarında da rekor kırıldığı belirtildi. Buna göre yılın ilk 3 ayında 701 bin 162 Müzekart satıldı. Müzekart satışları bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 arttı ve 217 bin 33 oldu. Şubat ayı satışı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 122 artarak 245 bin 10, mart ayı satışı ise yüzde 77 artara, 239 bin 119 oldu.

