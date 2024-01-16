Müzisyen Çetin Körükçü kimdir?

Müzisyen, Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı Çetin Körükçü, 11 Kasım 1948 tarihinde Gaziantep’te doğdu. İlkokulu Gaziantep’te, orta öğrenimi İstanbul’da Vefa Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1969 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne girdi. Bu sırada lise yıllarında başlayan müzik çalışmalarını sürdürdü.



İlk ciddi müzik çalışmaları, 1969 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde Emin Ongan’la başladı ve iki yıl devam etti. Daha sonra iki yıl Nazmi Atlığ’dan özel ders aldı. 1970 yılından itibaren, İleri Türk Müziği Konservatuarı Derneği’nde Dr. Teoman Önaldı ile çalışmaya başladı. 1974 yılında Önaldı’nın görev gereği ayrılmasından sonra koronun yönetimini devraldı. Koronun TRT İstanbul Radyosu’nda yaptığı programları ve bütün konserlerini yöneterek, bugüne kadar yaklaşık 150 performans sergiledi.



1969 yılında Hafta Sonu Gazetesi’nin açtığı yarışmada derece alarak ilk plağını yaptı; 1974 yılına kadar 23 adet 45 devirli plak ve bir LP çıkardı.



1976 yılında Kültür Bakanlığı’nın açtığı imtihanı kazanarak, devletçe kurulan ilk Türk Müziği Korosu olan İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’na girdi; Prof. Dr. Nevzat Atlığ ve Necdet Yaşar, Cüneyt Kosal, Mefharet Yıldırım gibi birçok ustayla çalışmaya başladı. 26 yıl boyunca bu koronun yurt içi ve yurt dışı bütün konserlerine solist ve korist olarak katıldı.



1976 yılında Türk Müziği tarihinde ilk konservatuar olan ve bugün İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı bulunan Türk Müziği Devlet Konservatuarı kuruldu. Çetin Körükçü ideallerini gerçekleştirmek için bu konservatuara öğrenci olarak girdi; 1980 yılında mezun oldu; açılan imtihanı kazanarak öğretim görevlisi olarak görev aldı.



1985 yılından itibaren 1976 yılında evlendiği Nesrin Körükçü ile düet yapmaya başladı. Birlikte, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser verdi, radyo, televizyon programları yaptı, LP ve CD’ler çıkardı.



Yurt içinde ve yurt dışında birçok üniversitede konserler verdi; Türk Musikisi’nin doğru tanıtılması için çalıştı. Sempozyumlara katıldı, tebliğler verdi. Çeşitli kuruluşlardan davetler aldı, konferanslar verdi.



1974 yılından itibaren yaklaşık 15 yıl Hava Harp Okulu Türk Müziği Kol Çalışmaları’nı yönetti.



1989 yılında yardımcı doçent oldu.



1996 yılında Üniversal Şirketi’nde aldığı bir teklifle “Bir Şarkıdır Yaşamak” adıyla bir CD serisi hazırladı. Yönetmen ve solist olarak görev aldığı bu seri 400 eserin tespit edildiği 27 CD’den oluştu ve 3 yılda tamamlandı. Bu seri yurt dışında fuarlara katıldı; Harvard Üniversitesi’nce kaynak yayın kabul edildi.



1998 yılında her sanatseverin müracaat edebileceği bir genel kültür kitabı olan “Türk Sanat Müziği” adlı kitabı yayınlandı. Bu kitap, yayıncısı olan Hürriyet Yayıncılık A.Ş. tarafından aynı yıl Hürriyet Gazetesi kültür hizmeti olarak değişik bir kapak düzeni ile dağıtıldı.



1999 yılında Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu “Sanat Kurulu” üyeliğine getirildi.



2000 – 2002 yılları arasında Flash TV’de “Bir Şarkıdır Yaşamak” adlı bir Türk Müziği programını her hafta canlı olarak Nesrin Körükçü ile birlikte hazırlayıp sundu.



Bir süre Haliç Üniversitesi Konservatuarı müdürlüğünü ve İleri Türk Müziği Konservatuarı Korosu’nun şefliğini sürdüren ve Devlet Korosu ile TRT İstanbul Radyosu ses sanatçılarından Nesrin (Aksoy) Körükçüoğlu ile evli olan Körükçüoğlu, Sanat Kurulu üyesi olarak da görev aldığı Devlet Korosu’ndan 16 Nisan 2002’de emekliye ayrıldı.



Halen Okan Üniversitesinde öğretim görevlisi ve Türk Konservatuarı Müdürü olarak çalışmalarını sürdüren Çetin Körükçüoğlu'nun 1998’de yayımlamış “Türk Sanat Müziği” adlı bir kitabı vardır.