Namık Kemal'in evi ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor

Namık Kemal Derneği Başkanı ve Namık Kemal Evi Sorumlusu Sezai Kurt, tarihi Tekirdağ evleri örnek alınarak yapılan ve eşyaların toplanmasına Tekirdağlıların katkı sunduğu ev, geçmişle bugün arasında da köprü görevi yaptığını söyledi.



Namık Kemal'in Tekirdağ'da doğmasının kendileri için büyük bir bahtiyarlık olduğunu aktaran Kurt, "Doğumunun 183'üncü yıl dönümünde bugün yine vatan şairini andık. Burada Namık Kemal'i gençlere, öğrencilere, halkımıza tanıtmaya çalışıyoruz. Türkiye'de 10 civarında şair ve yazar evi var. Mehmet Akif Ersoy'un Taceddin Dergahı, Tevfik Fikret'in Aşiyan'daki evinden sonra en çok bilinen gezilen birinin Namık Kemal Evi olduğunu düşünüyorum." dedi.



Kurt, Namık Kemal'in Tekirdağ'ın önemli bir değeri olduğunu ve adının kentte yaşatıldığını dile getirdi.



Namık Kemal Evi'nin Türkiye'de ve Balkanlar'da çok sayıda kişi tarafından tanınan bir yer olduğunu belirten Kurt, "Özellikle yaz aylarında evde binlerce ziyaretçi ağırlıyoruz. Öğrencilerin de çok ilgisi var. Özellikle Trakya, Kırklareli ve Namık Kemal Üniversitesi'nden öğrenciler ziyaret ediyor. Burada araştırmalar yapıyorlar. Zaman zaman bizim üniversitemizde tarih bölümü bazı derslerini burada yapıyor. Diğer okullardan da her yıl çok sayıda öğrenci evi gezmeye geliyor. 10 bin civarında ziyaretçi evimize geldi. Burası halkın gözdesi haline gelmiş bir ev." ifadelerini kullandı.

