Napolyon’un şapkası Paris’te açık artırmayla satılacak

Eski Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart’a ait bicorn şapka, Osenat Müzayede Evi'nin düzenleyeceği açık artırmayla satılacak. Şapkanın 600 ila 800 bin euro arası bir fiyata satılması bekleniyor.

Napolyon’un şapkası Paris’te açık artırmayla satılacak

Eski Fransa İmparatoru Napolyon Bonapar tarafından giyilen ve 1810 yılından olduğu ifade edilen siyah şapka, Fransa’nın başkenti Paris’in güneyindeki Fontainebleau kasabasında bugün açık artırmayla satışa sunulacak.

Osenat Evi'nden yapılan açıklamada, “Osenat, İmparator I. Napolyon tarafından giyilen bir şapkayı 19 Kasım'da Fontainebleau'da açık arttırmaya sunmaktan gurur duyuyor” denildi.

Fransız medyası, şapkanın 600 ila 800 bin euro arasında bir fiyata alıcı bulmasının beklendiğini duyurdu.

Napolyon’un şapkası Paris’te açık artırmayla satılacak - 1

Satışa sunulan koleksiyonda ayrıca Napolyon tarafından giyilen gömlek ve eldivenlerin de yer alacağı ifade edildi.

Napolyon’un şapkası Paris’te açık artırmayla satılacak - 2

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