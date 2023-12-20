Nar kırma ritüeli nedir, nasıl yapılır? Bereketine inanılan nar kırma geleneğinin ayrıntıları

En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık ile ilgili ilginç ritüellerden biri olan nar kırma geleneğinin tarihi Yunan mitolojisine dayanıyor. Genellikle 21 Aralık’ta gerçekleştirilen nar kırma ritüeli yılbaşından evvel veya yılbaşı günü de yapılır.
NAR KIRMA RİTÜELİ NASIL YAPILIR?
21 Aralık veya yılbaşı öncesi gerçekleştirilen ritüelde; evin eşiğinde durulur ve burada bir adet nar kırılır. Anadolu geleneklerinde yer alan bu ritüelle parçalanan narın taneleri etrafa dağılır ve dağılan tanelerin eve bereket getireceğine inanılır.
Nar kırma ritüeline göre, kırılan nar ne kadar patlar, taneleri ne kadar geniş ve uzak bir alana dağılırsa; evin bereket ve bolluğu da o kadar artar.
YUNANİSTAN'DA NAR KIRMA RİTÜELİ
Nar, Yunanistan'da ve Yunan mitolojisinde de binlerce yıldır bereketin, refahın ve yenilenmenin sembolü olan bir meyvedir.
Yunanistan'da Noel zamanı boyunca, çoğu hane bu zengin meyveyi evlerinin ana giriş kapısının üstüne astığından her yerde nar görülür, bazı insanlar da bunu yapmadan önce meyveyi kutsarlar. Etrafa saçılan tohumların sayısının, ailenin gelecek yıl elde edeceği şans miktarıyla orantılı olduğu söylenir. Ayrıca meyve suyu nedeniyle üzerinde kırmızı bir nokta oluşan kişinin o yıl çok şanslı olacağına inanılıyor.
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