Nar kırma ritüeli nedir, nasıl yapılır? Bereketine inanılan nar kırma geleneğinin ayrıntıları

NAR KIRMA RİTÜELİ NASIL YAPILIR?

21 Aralık veya yılbaşı öncesi gerçekleştirilen ritüelde; evin eşiğinde durulur ve burada bir adet nar kırılır. Anadolu geleneklerinde yer alan bu ritüelle parçalanan narın taneleri etrafa dağılır ve dağılan tanelerin eve bereket getireceğine inanılır.



Nar kırma ritüeline göre, kırılan nar ne kadar patlar, taneleri ne kadar geniş ve uzak bir alana dağılırsa; evin bereket ve bolluğu da o kadar artar.