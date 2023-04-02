Nisan ayında AKM'de iki modern dans gösterisi sahnelenecek

"Yeni Hayat" 11 Nisan'da, "Güldestan" ise 18 Nisan'da, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde sahnelenecek.



Geçtiğimiz sezon dünya prömiyeri gerçekleşen ve seyirciden yoğun ilgi gören "Yeni Hayat" dans gösterisi; yeni bir hayatı, iletişimi, umut ve coşkuyu yalın bir sahne tasarımı ile sahneye taşıyor.



Özgün 5 koreografiden oluşan gösteride, Canberk Yıldız'ın "Parti", Alper Marangoz'un "Koz", Huri Murphy'nin "Neva", Ferhat Güneş'in "Hep" ve Chiara Giorda'nın "Söz" adlı koreografileri izlenebilecek.



Dans gösterisinin müziği Onur Seçki'ye, sahne tasarımı MDTist ve Serdar Kalmaz'a, kostüm uyarlama Mdtist'e ve ışık tasarımı Taner Aydın'a ait.



Türkiye'nin çağdaş ve geleneksel kültürünü yurt dışına tanıtma amacıyla yapılan "Güldestan" ise 2004 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul Devlet Opera Balelerinden oluşan bir kumpanya ile sahnelediği bir "müzik ve dans prodüksiyonu" olarak hayata geçirildi.

GÜLDESTAN'A SAHNEDE ARA GÜLER FOTOĞRAFLARI EŞLİK EDİYOR



Koreograf ve sanat yönetmeni Beyhan Murphy ve sanatçı Mercan Dede'nin beraber ürettikleri bu dinamik ve renkli prodüksiyon, 18 yıldır yurt içi ve dışında çok sayıda temsil yaptı.



Güldestan'da bir göç yolundan şehirdeki kafeye, yazar Orhan Pamuk'un eserlerinden Evliya Çelebi'ye, modern insanın içsel yolculuklarından semaya, Osmanlı zamanlarından modern İstanbul'a varan bir yolculuk anlatılıyor. Güldestan'ın mistik aurasına, usta fotoğrafçı Ara Güler'in İstanbul fotoğrafları eşlik ediyor.