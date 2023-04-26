Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğuna inanılan bölgeye müze kuruluyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Telçeker köyündeki Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğuna inanılan bölgede, Nuh'un Gemisi Müzesi kurulması için Dosso Dossi Holding ile Valilik işbirliği yaptı.



Ağırlıklı olarak dijital art sanat eserlerinin yer alacağı müze için Valilik Toplantı Salonu'nda işbirliği protokolü imza töreni düzenlendi. Tekstil, fuarcılık ve turizm alanında faaliyet gösteren holding tarafından Ağrı Dağı'nın güneyinde bulunan 2 bin 300 rakımlı Telçeker köyünde Nuh'un Gemisi'ni tasvir eden mimariyle inşa edilecek müze, yaklaşık 8 dönümlük alanda yer alacak.



Salonlar, kafeterya, hediyelik eşya dükkanı, açık ve kapalı seyir terasları ve özel park alanının da bulunacağı müzeyle bölge turizmine katkı sağlanması hedefleniyor. Vali Osman Varol, imza töreninde, Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların bulunduğuna inanılan bölgenin, Ara Güler tarafından dünyaya duyurulduğunu hatırlattı.



Nuh'un Gemisi Müzesi'nin kentte hayal edilen, istenen ve bugüne kadar kurulması için çaba gösterilen proje olduğunu belirten Varol, "Geçen sene yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret ettiği İshak Paşa Sarayı'na ve Doğubayazıt'a ilave bir değer katarak, insanlarımızın buraya gelişini ve daha fazla kalışını sağlayacak güzel bir çalışma olacak" dedi.