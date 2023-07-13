Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne" Altın Koza'da gösterilecek

Filmin senaryosunu Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan ve Akın Aksu ile birlikte kaleme aldı. Akın Aksu, Ceylan'ın bir önceki filmi "Ahlat Ağacı"nın senaryo ekibinde de yer almıştı.



Film, İstanbul'a atanmayı umarken Anadolu'nun ücra bir köyünde zorunlu hizmetinin dördüncü yılını bitiren genç öğretmen Samet'in hikayesini anlatıyor. Samet, meslektaşı Kenan'la birlikte iki kız öğrenci tarafından taciz edilmekle suçlanınca, içine düştüğü çetin hayattan kurtulma umudunu tamamen kaybeder. Ancak kendisi de öğretmen olan Nuray ile tanışması, bu endişesini yenmesine yardımcı olabilir.