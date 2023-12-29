Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üzerine" AKM'de izleyiciyle buluşacak

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran filmi "Kuru Otlar Üstüne" 29 Eylül'de gösterime girdi. Türkiye prömiyerini 30. Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapan film, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda izleyiciyle buluşacak.

Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üzerine" AKM'de izleyiciyle buluşacak

Prömiyeri Cannes Festivali'nde gerçekleştirilen, usta yönetmen imzalı "Kuru Otlar Üzerine" filmi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda izleyiciyle buluşacak. AKM'den yapılan açıklamaya göre film, 2-18 Ocak 2024'te sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Nuri Bilge Ceylan'ın Ebru Ceylan ve Akın Aksu ile senaryosunu kaleme aldığı filmin başrollerinde Deniz Celiloğlu, Musab Ekici ve Cannes'da "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan Merve Dizdar yer alıyor.

Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu şark hizmetini yapan bir öğretmenin hikayesini beyaz perdeye taşıyan film, 2-4 Ocak 2024'te 19.00'da izlenebilecek. 5-11 Ocak 2024'te 16.30'da, 12-18 Ocak 2024'te ise 13.30'da gösterilecek.

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