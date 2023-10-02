Nuri Bilge Ceylan Kuru Otlar Üstüne ile kendi rekorunu kırdı

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Cannes Film Festivali ödüllü "Kuru Otlar Üstüne" filmi, 29 Eylül'de vizyona girdi. Büyük ilgi gören yapım ile Ceylan, kendi filmleri arasında en yüksek ilk gün açılışını elde etmiş oldu.

Nuri Bilge Ceylan Kuru Otlar Üstüne ile kendi rekorunu kırdı

Yönetmen ’ın 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran filmi "Kuru Otlar Üstüne" 29 Eylül'de gösterime girdi. Türkiye prömiyerini 30. Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapan film, vizyona girmesinin ardından sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Seyirci beklentisinin ve ilgisinin yüksek olduğu filmi ilk gününde 20 binden fazla sinemasever seyretti. Böylece "Kuru Otlar Üstüne", Ceylan imzalı filmler arasında en yüksek ilk gün açılışını gerçekleştiren film oldu.

Nuri Bilge Ceylan Kuru Otlar Üstüne ile kendi rekorunu kırdı - 1

Başrollerinde Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici’nin yer aldığı “Kuru Otlar Üstüne”, ücra bir kasabada yaptığı zorunlu görevini tamamlayıp tayin olmayı bekleyen bir öğretmenin hikayesini konu ediyor.

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