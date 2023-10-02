Nuri Bilge Ceylan Kuru Otlar Üstüne ile kendi rekorunu kırdı

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran filmi "Kuru Otlar Üstüne" 29 Eylül'de gösterime girdi. Türkiye prömiyerini 30. Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapan film, vizyona girmesinin ardından sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Seyirci beklentisinin ve ilgisinin yüksek olduğu filmi ilk gününde 20 binden fazla sinemasever seyretti. Böylece "Kuru Otlar Üstüne", Ceylan imzalı filmler arasında en yüksek ilk gün açılışını gerçekleştiren film oldu.