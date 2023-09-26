Nuri Bilge Ceylan'dan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nuri Bilge Ceylan ile bir araya geldi. Ersoy, Ceylan ile yaptıkları görüşmede, sinema sektörünün ulusal ve uluslararası başarılarını çok daha iyi seviyelere ulaştırabilmek için değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sinemamızın ödüllü yönetmenlerinden Sayın Nuri Bilge Ceylan ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Sinema sektörümüzün ulusal ve uluslararası başarılarını çok daha iyi seviyelere ulaştırabilmek için değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."
Sinemamızın ödüllü yönetmenlerinden Sayın Nuri Bilge Ceylan ile Bakanlığımızda bir araya geldik.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) September 25, 2023
Sinema sektörümüzün ulusal ve uluslararası başarılarını çok daha iyi seviyelere ulaştırabilmek için değerlendirmelerde bulunduk.
Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/642JMZ1Odh
Başrollerini Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici'nin oynadığı "Kuru Otlar Üstüne", 76. Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandırmış, Türkiye'nin Oscar'da da "En İyi Uluslararası Film" adayı olarak belirlenmişti.
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