Obama'nın Emmy ödülü aldığı 'Our Great National Parks'ın afişinde Türk imzası

50'YE YAKIN AFİŞ ARASINDAN SEÇİLDİ



Aydın, yaptığı açıklamada, 6 yıldır Hollywood'da faaliyet gösteren ajansıyla Lionsgate, ‘Disney+, National Geographic, Sony Pictures ve TNT gibi ABD’nin önde gelen stüdyolarının ürettiği dizi ve filmlere tasarım kampanyaları düzenlediğini söyledi.



Dijital platformun oldukça önem verdiği Our Great National Parks belgeselinin afişini tasarlamaktan büyük keyif aldığını dile getiren Aydın, bu iş için 50'ye yakın afiş tasarladıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Obama'nın ekibi ve danışmanları bu afişin seçilme süreciyle çok yakından ilgilendiler. Dünyanın ve doğanın güzelliklerini ve vahşi yaşamı anlatan bu belgeselin bir parçası olduğumuz için çok mutluyum. Barack Obama'nın Emmy kazanan ikinci Amerikan Başkanı olması da bu projenin bir diğer önemli kısmı. Yaptığımız çalışmaları böyle bir ödülle taçlandırmak çok önemliydi."