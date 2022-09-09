Obama'nın Emmy ödülü aldığı 'Our Great National Parks'ın afişinde Türk imzası

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Emmy Ödülleri'nde "En iyi anlatıcı" heykelciğine layık görüldüğü Our Great National Parks yapımının afişine Türk tasarımcı Ali Aydın imzasını attı.

Obama'nın Emmy ödülü aldığı 'Our Great National Parks'ın afişinde Türk imzası

Haberler 09.09.2022 - 12:02

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Barack Obama Emmy Ödülü aldı

Barack Obama Emmy Ödülü aldı

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"Televizyon dünyasının Oscarları" olarak kabul edilen ve bu yıl 74'üncüsü düzenlenen Emmy Ödülleri'nin Creative Art töreni hafta sonu gerçekleştirildi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Our Great National Parks belgeseliyle The Best Narrator En İyi Anlatıcı kategorisinde ödül aldı.

Obama'nın dünyanın dört bir yanında yer alan milli parkları kendi sesiyle anlattığı 5 bölümlük yapımın afişini ödüllü Türk tasarımcı Ali Aydın hazırladı.

Aydın, "John Wick 3" ve "SAW Unrated" filmlerinin afiş tasarımıyla Clio Key Art Awards'ta gümüş ve bronz ödüle layık görülmüştü.

Obama'nın Emmy ödülü aldığı 'Our Great National Parks'ın afişinde Türk imzası - 1

50'YE YAKIN AFİŞ ARASINDAN SEÇİLDİ

Aydın,  yaptığı açıklamada, 6 yıldır Hollywood'da faaliyet gösteren ajansıyla Lionsgate, ‘Disney+, National Geographic, Sony Pictures ve TNT gibi ABD’nin önde gelen stüdyolarının ürettiği dizi ve filmlere tasarım kampanyaları düzenlediğini söyledi.

Dijital platformun oldukça önem verdiği Our Great National Parks belgeselinin afişini tasarlamaktan büyük keyif aldığını dile getiren Aydın, bu iş için 50'ye yakın afiş tasarladıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Obama'nın ekibi ve danışmanları bu afişin seçilme süreciyle çok yakından ilgilendiler. Dünyanın ve doğanın güzelliklerini ve vahşi yaşamı anlatan bu belgeselin bir parçası olduğumuz için çok mutluyum. Barack Obama'nın Emmy kazanan ikinci Amerikan Başkanı olması da bu projenin bir diğer önemli kısmı. Yaptığımız çalışmaları böyle bir ödülle taçlandırmak çok önemliydi."

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