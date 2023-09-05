Oppenheimer yılın en çok gişe hasılatı elde eden üçüncü filmi oldu

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan ve eleştirmenlerden tam not alan Oppenheimer filmi, bu yazın en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Greta Gerwig imzalı Barbie filminin, 2023 yılının en çok gişe hasılatı elde eden filmi olmasının ardından Oppenheimer'ın da benzer bir rekora imza attığı açıklandı.
Atom bombasının yapılışını konu alan film, bu yılın en çok kazanan üçüncü filmi oldu. Film, Galaksinin Koruyucuları 3 filmini geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti. Süper Mario Kardeşler Filmi ise ikinci sırada yer alıyor.
YAŞ SINIRINA RAĞMEN GİŞE BAŞARISI ELDE ETTİ
Vizyona girdiğinden bu yana toplamda 845,5 milyon dolar elde eden filmin dünya çapında 900 milyon dolar hasılatı aşacağı öngörülüyor. Filmin 17 yaş sınırı olmasına rağmen bu kadar izlenmesi ise Nolan'ın filminin gişede büyük bir başarıya imza attığının göstergesi.
OSCAR'DA HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMEDİ
Öte yandan Oppenheimer şimdiden Oscar yarışının en iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor. Eleştirmenlerden tam not alan Oppenheimer filminin, yönetmen Christopher Nolan'a Oscar ödülü getirebileceği tahmin ediliyor.
Nolan imzalı Kara Şövalye (2008) filmi Oscar'da birçok dalda aday gösterilmiş ve filmde Joker'i canlandıran Heath Ledger En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştı. Ancak film, Oscar'da En İyi Yönetmen ve En İyi Film dalında aday gösterilmemiş ve tepki çekmişti.
Eleştirmenler ve izleyiciler filmin En İyi Film Oscar'ını kazanması gerektiğine dair yorumlarda bulunmuştu. Eğer Oppenheimer, En İyi Film Oscar'ını kazanırsa Nolan'ın 15 yıl önce Oscar'da hak ettiği değer görmemesinin telafi edilebileceği düşünülüyor.
96. Oscar Ödülleri 10 Mart 2024'te gerçekleşecek.
REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
Öte yandan, 181 dakikalık uzunluğuyla Nolan'ın şimdiye kadar çektiği en uzun yapım olan Oppenheimer, 17 yaş üstüne hitap eden filmler kategorisinde tüm zamanların en yüksek hasılatını elde eden ikinci film. İlk sırada 1 milyar dolar barajını aşan Joker (2019) filmi yer alıyor.
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