Oppenheimer yılın en çok gişe hasılatı elde eden üçüncü filmi oldu

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan ve eleştirmenlerden tam not alan Oppenheimer filmi, bu yazın en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Greta Gerwig imzalı Barbie filminin, 2023 yılının en çok gişe hasılatı elde eden filmi olmasının ardından Oppenheimer'ın da benzer bir rekora imza attığı açıklandı.

Atom bombasının yapılışını konu alan film, bu yılın en çok kazanan üçüncü filmi oldu. Film, Galaksinin Koruyucuları 3 filmini geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti. Süper Mario Kardeşler Filmi ise ikinci sırada yer alıyor.