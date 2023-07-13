Oppenheimer'a övgü yağdı: Christopher Nolan'ın en başarılı filmi!

Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Oppenheimer" filmi, yılın en merak edilen filmlerinden biri. Atom bombasının yapılışını konu alan "Oppenheimer"ın dünya prömiyerinin ardından ilk tepkiler gelmeye başladı. Kai Bird ve Martin Sherwin'in Pulitzer Ödüllü biyografisi "American Prometheus"a dayanan filme övgü yağdı.

İşte "Oppenheimer"a gelen bazı yorumlar:

"OPPENHEIMER...inanılmaz bir film. Akla gelen kelime 'korkutucu'. Nolan çekici en şaşırtıcı, sarsıcı şekilde yere indirene kadar, durmadan tempolu, ayrıntılı, karmaşık bir tarihsel drama inşa ediyor ve inşa ediyor ve inşa ediyor." - Bilge Ebiri, Vulture

"Oyuncu kadrosu genel olarak inanılmaz... Ludwig Göransson'ın müziği başlı başına bir başyapıt." - Gregory Ellwood, The Playlist

"Christopher Nolan imzalı Oppenheimer, gerçekçi ve öz bir adaptasyon olması, Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon ve diğer oyuncuların performanslarıyla gerçek bir başarı örneği." - Lindsey Bahr, Associated Press.