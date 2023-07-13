Oppenheimer'a övgü yağdı: Christopher Nolan'ın en başarılı filmi!

Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Oppenheimer" filmi, yılın en merak edilen filmlerinden biri. Atom bombasının yapılışını konu alan "Oppenheimer"ın dünya prömiyerinin ardından ilk tepkiler gelmeye başladı. Kai Bird ve Martin Sherwin'in Pulitzer Ödüllü biyografisi "American Prometheus"a dayanan filme övgü yağdı.
İşte "Oppenheimer"a gelen bazı yorumlar:
"OPPENHEIMER...inanılmaz bir film. Akla gelen kelime 'korkutucu'. Nolan çekici en şaşırtıcı, sarsıcı şekilde yere indirene kadar, durmadan tempolu, ayrıntılı, karmaşık bir tarihsel drama inşa ediyor ve inşa ediyor ve inşa ediyor." - Bilge Ebiri, Vulture
"Oyuncu kadrosu genel olarak inanılmaz... Ludwig Göransson'ın müziği başlı başına bir başyapıt." - Gregory Ellwood, The Playlist
"Christopher Nolan imzalı Oppenheimer, gerçekçi ve öz bir adaptasyon olması, Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon ve diğer oyuncuların performanslarıyla gerçek bir başarı örneği." - Lindsey Bahr, Associated Press.
"Tamamen OPPENHEIMER'a kapılmış durumdayım, kısmen bomba hakkında, çoğunlukla da ne kadar kadere mahkum olduğumuz hakkında yoğun, sesli, gergin bir film." - Jonathan Dean, Sunday Times
"Oppenheimer çok güçlü. Cillian Murphy'nin kusursuz, ödüle layık performansı ise bir üst seviye. Bu zengin kadrodaki her oyuncu, oyununun zirvesinde. Christopher Nolan'ın unutulmaz eseri dikkat çekici ve Hoyte van Hoytema'nın vizyonunu gerçekleştirmesi nefes kesici." - Simon Thompson, Forbes
"NOLAN'IN EN BAŞARILI FİLMİ"
"Oppenheimer beni hayrete düşürdü: Cillian Murphy'nin yüce merkezi performansıyla, en büyük ölçekte bir karakter çalışması. Belirgin bir Nolan hassasiyetine sahip destansı bir tarihsel drama: gerilim, yapı, ölçek duygusu, şaşırtıcı ses tasarımı, dikkat çekici görseller. Vay!" - Matt Maylum, Total Film
"Son dönemin Amerikan sineması düşünüldüğünde, görsel ustalığı, en derin karakterlerle bir araya getirmesiyle Oppenheimer şüphesiz Christopher Nolan'ın en başarılı filmi." - Kenneth Turan, The Los Angeles Times
"KONUŞAMIYORLAR"
21 Temmuz'da vizyona girecek olan filmin yönetmeni Christopher Nolan, izleyicileri nelerin beklediğiyle ilgili dikkat çekici yorumlarda bulunmuştu.
Wired dergisine konuşan 52 yaşındaki yönetmen, film vizyona girmeden önce izleme şansı elde edenlerin salondan "sarsılmış" bir şekilde ayrıldığını dile getirdi. Nolan, "Bazıları salondan sarsılmış bir şekilde ayrıldı. Konuşamıyorlar. Bir korku unsuru var. Ama karakterlerin sahip olduğu sevgi ve ilişkilerinin barındırdığı sevgi, şimdiye kadar çektiklerim kadar güçlü" dedi.
BARBIE İLE AYNI GÜN VİZYONDA
Film, Kai Bird ile Martin J. Sherwin’in yazdığı Pulitzer ödüllü "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" adlı kitabına dayanıyor. Tarihçi Kai Bird, filmi izledikten sonra "Şaşkın bir durumdayım. Duygusal anlamda iyileşme sürecindeyim" dedi.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Julius Robert Oppenheimer'ın nükleer bombasının gelişim sürecindeki rolünü ele alan film, Margot Robbie'nin başrolde olduğu "Barbie" filmiyle aynı anda vizyona girecek.
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