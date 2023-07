Oppenheimer'a övgü yağdı: Christopher Nolan'ın en başarılı filmi!

"KONUŞAMIYORLAR"

21 Temmuz'da vizyona girecek olan filmin yönetmeni Christopher Nolan, izleyicileri nelerin beklediğiyle ilgili dikkat çekici yorumlarda bulunmuştu.



Wired dergisine konuşan 52 yaşındaki yönetmen, film vizyona girmeden önce izleme şansı elde edenlerin salondan "sarsılmış" bir şekilde ayrıldığını dile getirdi. Nolan, "Bazıları salondan sarsılmış bir şekilde ayrıldı. Konuşamıyorlar. Bir korku unsuru var. Ama karakterlerin sahip olduğu sevgi ve ilişkilerinin barındırdığı sevgi, şimdiye kadar çektiklerim kadar güçlü" dedi.

BARBIE İLE AYNI GÜN VİZYONDA

Film, Kai Bird ile Martin J. Sherwin’in yazdığı Pulitzer ödüllü "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" adlı kitabına dayanıyor. Tarihçi Kai Bird, filmi izledikten sonra "Şaşkın bir durumdayım. Duygusal anlamda iyileşme sürecindeyim" dedi.



İkinci Dünya Savaşı sırasında Julius Robert Oppenheimer'ın nükleer bombasının gelişim sürecindeki rolünü ele alan film, Margot Robbie'nin başrolde olduğu "Barbie" filmiyle aynı anda vizyona girecek.