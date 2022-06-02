Orhan Kemal Roman Armağanı, Herkül Millas ile Burhan Sönmez'in oldu

50. ve 51. Orhan Kemal Roman Armağanı, Herkül Millas ve Burhan Sönmez'e verildi.

Orhan Kemal Roman Armağanı, Herkül Millas ile Burhan Sönmez'in oldu

Haberler - Anadolu Ajansı 02.06.2022 - 16:33 | Son Güncelleme : 02.06.2022 - 16:35

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2021 ve 2022 yılları 50. ve 51. Orhan Kemal Roman Armağanı, Herkül Millas ve Burhan Sönmez'e verildi. Orhan Kemal Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Orhan Kemal'in oğlu, yazar Işık Öğütçü de katıldı.

2021 ve 2022 yılları 50. ve 51. Orhan Kemal Roman Armağanı, Herkül Millas ve Burhan Sönmez'e verildi. 

Ödül törenine Orhan Kemal'in oğlu, yazar Işık Öğütçü de katıldı.
Ödül törenine Orhan Kemal'in oğlu, yazar Işık Öğütçü de katıldı.

Orhan Kemal Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa katılan Meral Saklıyan, Okan Toygar, Yalçın Karayağız, Çimen Erkol konuşma yaptı.

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