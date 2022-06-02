Orhan Kemal Roman Armağanı, Herkül Millas ile Burhan Sönmez'in oldu

2021 ve 2022 yılları 50. ve 51. Orhan Kemal Roman Armağanı, Herkül Millas ve Burhan Sönmez'e verildi. Orhan Kemal Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Orhan Kemal'in oğlu, yazar Işık Öğütçü de katıldı.

2021 ve 2022 yılları 50. ve 51. Orhan Kemal Roman Armağanı, Herkül Millas ve Burhan Sönmez'e verildi.