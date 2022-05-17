Orhan Kemal Roman Armağanı'nın kazananı belli oldu

51. Orhan Kemal Roman Armağanı'nın sahibi belirlendi. 82 romanın katıldığı yarışmada kazanan, İletişim Yayınları tarafından yayımlanan, Burhan Sönmez’in 'Taş ve Gölge' isimli romanı oldu.



Kazanan roman; Nazım K. Öğütçü, M. Nuri Gültekin, Çimen G. Erkol, Tahir Şilkan, Seray Şahiner, Gürsel Korat ve Mazlum Vesek’ten oluşan Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu'nun yaptığı toplantı sonucu açıklandı.

Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu, farklı coğrafyaları birleştirdiği, göçü, hafızanın farklı çelişkilerini, yaşam mücadelesini çok yönlü ve güçlü bir kurguyla, canlı karakterler ve etkili metaforlar yaratarak ele aldığı, Türkiye’nin toplumsal arka planıyla başarılı bir şekilde anlattığı için 'Taş ve Gölge'yi 51.Orhan Kemal Roman Armağanı’na değer gördüğünü bildirdi.



Yazar Burhan Sönmez'e ödülü 2 Haziran'da, Beyazıt’taki Orhan Kemal Kütüphanesi-Konferans Salonu’nda, saat 10.30'da yapılacak olan Orhan Kemal’i anma töreninde verilecek.