Oscar ödüllü 21 filmin yapımcısı Participant Media faaliyetlerini durduruyor

Merkezi ABD'de bulunan Variety dergisi, 2004'te Participant Media'yı kuran Jeff Skoll'un, yaklaşık 100 şirket personeline gönderdiği mesajına ulaştı. Skoll, mesajında, "türünün ilk ve uzun süre tek örneği olan çığır açıcı bir hayırseverlik girişimi" olarak nitelendirdiği şirketin faaliyetlerini sonlandırmak gibi çok zor bir karar aldığını açıkladı.



Şirketi olumlu sosyal değişime ilham veren birinci sınıf içerik yaratma misyonuyla kurduğunu ifade eden Skoll, bugüne kadar 135 filmin ortak yapımcılığını üstlendiklerini ve aralarında Spotlight ve Green Book'un olduğu 21 filmin de Oscar ödülüne layık görüldüğüne dikkati çekti.



Skoll, yapımcılığını üstlendikleri filmlerden 18'inin de Emmy ödülü aldığını hatırlatarak, toplamda 3,3 milyar dolardan fazla küresel gişe geliri elde ettiklerini belirtti.

Kendisine "tek bir kişinin bile dünyayı değiştirebileceğini hatırlatan" Participant topluluğuna minnettar olduğunu kaydeden Skoll, "Başlıklarımız gerçek dünyada somut bir değişim yarattı." ifadesini kullandı.



Variety dergisinin konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Participant Media'nın faaliyetlerini durdurması sonucunda neredeyse tüm çalışanlar işten çıkarılacak ve şirketin yapımcılığını üstlendiği 135 filmin çıkarlarını temsil eden bir şirket faaliyetlerini sürdürecek.