Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway'in yeni projesi belli oldu

Hollywood’un başarılı oyuncularından Anne Hathaway'in yeni film projesi belli oldu. Emmy ödülü Michaela Coel ile başrolleri paylaşacak olan oyuncu, "Mother Mary" adlı filmle beyazperdeye dönecek.

ABD'li prodüktör Jack Antonoff ve İngiliz şarkıcı Charli XCX'in şarkılarını yapacağı film, David Lowery tarafından yönetilecek. Lowery aynı zamanda filmin senaryosunu da kaleme alacak. Deadline'ın haberine göre film çekimleri Almanya'da başlayacak.



FİLMİN KONUSU

Oscar Ödülleri'nde tarihe geçen Her Şey Her Yerde Aynı Anda filminin yapımcısı A24'ün üstlendiği film, ünlü bir müzisyen ile ikonik bir moda tasarımcısının ilişkisini konu alacak.

