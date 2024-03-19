Oscar ödüllü yazar David Seidler yaşamını yitirdi

Başrollerinde; Colin Firth, Geoffrey Rush ve Helena Bonham Carter'ın yer aldığı, yönetmen koltuğunda Tom Hooper'ın oturduğu "Zoraki Kral" filminin senaryosuyla Oscar kazanan ünlü yazar David Seidler, hayatını kaybetti.

Menajeri Jeff Aghassi'nin verdiği bilgiye göre; İngiliz yazar, cumartesi günü Yeni Zelanda'da balık avlama gezisi sırasında öldü.

Aghassi, “David dünyada en çok sevdiği yerde, Yeni Zelanda'da, ona en büyük huzuru veren şeyi, balıkçılık yapıyordu" ifadelerini kullandı.