Oyuncu Billur Kalkavan akciğer kanserine yakalandı

Alkan, Kalkavan ile olan fotoğrafını, "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım" sözleriyle paylaştı.

Öte yandan özel bir hastanede tedavi gören Kalkavan'ın bu süreçte en büyük destekçisi kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Buğra Bahadırlı olduğu biliniyor.

Alkan'ın paylaştığı fotoğrafta oyuncunun hastalığı nedeniyle saçlarının döküldüğü görülürken, Kalkavan'ın son hali sevenlerini üzdü.