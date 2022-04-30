Özkan Uğur'dan üzen haber: Üçüncü kez kansere yakalandı

MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur, 2013 ve 2020 yıllarında lenf kanserine yakalanmış ve tedaviler sonucu eski sağlığına kavuşmuştu.

68 yaşındaki sanatçı, dün sosyal medya hesabından sevenlerine kötü bir haber vererek, hastalığının bir kez daha nüksettiğini açıkladı.

ÜÇÜNCÜ KEZ KANSERE YAKALANDI

Uğur sosyal medya hesabından şu sözlerle açıklama yaptı:

"Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle."