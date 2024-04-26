Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Begüm Öner: Sahnede olmama kimse engel olamıyor

Ceyda Düvenci’nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu Begüm Öner oldu.
Ceyda Düvenci’nin “Nasıl davranıyor sence oyunculuk sana?” sorusuna Begüm Öner, “Her zaman çok iyi davranmıyor bence bu tabii ki biraz buradaki sektörle alakalı da olabiliyor, bir sürü şeyle alakalı olabiliyor. Tabii ki çok daha güzel şeyler yapmış olmak isterdim şu yaşımda ama yine de bu benim hiçbir zaman vazgeçeceğim anlamına da gelmiyor çünkü gerçekten çok başka bir şey. Bir kere hayatım boyunca tiyatro yapmayı çok istiyorum, gerçekten sağlığım el verdikçe buna devam edeceğim, en azından sahnede olmama kimse engel olamıyor” yanıtını verdi.
Ceyda Düvenci’nin “Peki şimdi tiyatro deyince hemen Pembe Pırlantalar’a girmek gerekiyor diye düşünüyorum. Fakat burada şöyle bir heyecanlı durum var ki seninle ilgili oyuncu değilsin" sözlerine karşılık Begüm Öner şunları söyledi:
“Evet oyuncu değilim, genel koordinatörüm. Maalesef eşim ve diğer oyuncu arkadaşlarımın ve teknik ekibin olduğu bir turne dönüşünde çok büyük bir kaza geçirdiler ve o zaman biz Suit’i yapıyorduk, onlar Baş Belası oyunu için gitmişlerdi. Bir kayıp yaşadık ve çok destekçimiz oldu. Çok zordu bizim için. Yapımcımız ama aynı zamanda çok yakın arkadaşımızdı Tolga Güleryüz ve iki tane daha arkadaşımızı kaybettik."
"PEMBE PIRLANTALAR OYUNU TOLGA GÜLERYÜZ İLE HAYALİMİZDİ"
"Pembe Pırlantalar, Tolga ile hayalimizdi" diyen Öner, "Aslında ben oynayacaktım. Uzun bir süre kast çalışmalarını birlikte yaptık. Sonra eşim ve Ceyhun’la dedik ki bu böyle kalmayacak. Oynamak istemememin iki sebebi var. Gerçekten sahneye çıkmaya hazır değildim, yüzleşemedim biraz gerçekten ağır bir travma bıraktı. Bir diğer sebebi de Fog diye bir karakter vardı ve o kadar Ceyhun’du ki Ceyhun’u okuyordum resmen. Bir karar aldık biz çünkü 4 sezon birlikte oyun yaptık zaten, 10 sezon birlikte dizi çektik, dedik ki birlikte yapmayacağız. Ben Fog’u Ceyhun’un oynamasını istedim başkasını düşünemiyordum" ifadelerini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ceyda Düvenci İle Bambaşka Sohbetler
- Ceyda Düvenci
- Oyuncular
- Ntv
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin