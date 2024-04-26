Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Begüm Öner: Sahnede olmama kimse engel olamıyor

Ceyda Düvenci’nin “Peki şimdi tiyatro deyince hemen Pembe Pırlantalar’a girmek gerekiyor diye düşünüyorum. Fakat burada şöyle bir heyecanlı durum var ki seninle ilgili oyuncu değilsin" sözlerine karşılık Begüm Öner şunları söyledi:



“Evet oyuncu değilim, genel koordinatörüm. Maalesef eşim ve diğer oyuncu arkadaşlarımın ve teknik ekibin olduğu bir turne dönüşünde çok büyük bir kaza geçirdiler ve o zaman biz Suit’i yapıyorduk, onlar Baş Belası oyunu için gitmişlerdi. Bir kayıp yaşadık ve çok destekçimiz oldu. Çok zordu bizim için. Yapımcımız ama aynı zamanda çok yakın arkadaşımızdı Tolga Güleryüz ve iki tane daha arkadaşımızı kaybettik."

"PEMBE PIRLANTALAR OYUNU TOLGA GÜLERYÜZ İLE HAYALİMİZDİ" "Pembe Pırlantalar, Tolga ile hayalimizdi" diyen Öner, "Aslında ben oynayacaktım. Uzun bir süre kast çalışmalarını birlikte yaptık. Sonra eşim ve Ceyhun’la dedik ki bu böyle kalmayacak. Oynamak istemememin iki sebebi var. Gerçekten sahneye çıkmaya hazır değildim, yüzleşemedim biraz gerçekten ağır bir travma bıraktı. Bir diğer sebebi de Fog diye bir karakter vardı ve o kadar Ceyhun’du ki Ceyhun’u okuyordum resmen. Bir karar aldık biz çünkü 4 sezon birlikte oyun yaptık zaten, 10 sezon birlikte dizi çektik, dedik ki birlikte yapmayacağız. Ben Fog’u Ceyhun’un oynamasını istedim başkasını düşünemiyordum" ifadelerini kullandı.