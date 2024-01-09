Paris'te bir caddeye müzik ikonu David Bowie'nin adı verildi

Fransa'nın Paris şehrinde David-Bowie Caddesi'nin açılışı ilk olarak 2020'de 13. bölgenin belediye başkanı Jérôme Coumet tarafından duyurulmuştu.



Caddenin resmi açılışında gerçekleştirilen anma töreninde Bowie'nin 1965'teki ilk Paris performansı kutlandı. Bu performans şarkıcının İngiltere dışında gerçekleştirdiği ilk performanstı.

Aynı zamanda açılışta verilen konser ve sergilerle beraber ünlü yıldızın müzik, moda ve kültür üzerindeki kalıcı etkisi de anıldı.

Caddenin açılışıyla Bowie'nin "Space Oddity" ve "Let's Dance" gibi hit parçaları ile müzik ve moda üzerindeki etkisi artık Paris şehir manzarasında kalıcı olarak kendine yer bulmuş oldu.

