Pinokyo’nun 141 yıllık hikayesi sahneye taşınıyor

141 yaşındaki küçük ahşap kuklanın masalsı dünyası yeniden canlanıyor. Pinokyo, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, müzik ve anlatı sanatının kesiştiği noktada, çocuklar ve çocuk kalanlarla buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü piyanist, orkestra şefi ve opera bestecisi Bujor Hoinic'in şefliğinde ve sevilen sanatçı Akasya Asıltürkmen'in anlatıcılığı ile zenginleştirilen bu anlatımlı konser, küçük sanatseverlere Pinokyo'nun hayallerinin peşinde koşarken yaşadığı maceraları, sevinçleri ve zorlukları bu kez konser sahnesinden sunacak.

Etkinlik, 24 Mart, 19 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde, saat 11.30'da CRR'de gerçekleşecek. İlk gösterim 24 Mart'ta.