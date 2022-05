Piyanist Fazıl Say'ın babası Ahmet Say hayatını kaybetti (Ahmet Say kimdir?)

Fazıl Say babasının vefat haberini Twitter hesabından duyurdu.

Fazıl Say paylaşımında, "Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye'nin en değerli aydınlarından biriydi, tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağ olsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilişkisidir, son anına kadar. Başımız sağ olsun…" ifadelerine yer verdi.

AHMET SAY KİMDİR?

Ahmet Say, 1935 yılında İstanbul, Kadıköy’de dünyaya geldi. Piyano eğitimine 7 yaşında başladı. İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Ortaokul ve lise öğreniminin yanı sıra okul yıllarında 1946 yılında Ferdi Ştatzer’in isteği üzerine İstanbul Belediye Konservatuvarı’na girerek 1950 yılına kadar devam etti. 1945-50 tarihleri arasında Verda Ün ile piyano, Demirhan Altuğ ile teori ve Raşit Abed ile armoni çalıştı. 1954 yılında Almanya’ya basın-yayın eğitimi almak için gitti ve 6 sene orada kaldı. Gazetecilik okurken Kurt Köhler adında bir müzikolog ve orkestra şefinin evinde pansiyoner olarak kaldı. Bir yandan da müzikolog Kurt Köhler’in özendirmesiyle müzikolojiye ilgi gösterdi.

1960 yılında Türkiye’ye döndüğünde Bingöl’e Almanca öğretmeni olarak atandı ve üç sene halk eğitimcisi ve folklorcu olarak görev yaptı. Bu dönemde türkü, ağıt ve masallar derledi, halk dansları toplulukları kurdu ve çocuk toplulukları yetiştirdi. Bingöl Hikayeleri adlı eseri bu dönemin ürünüdür. Bingöl'deki öğretmenliğinin ardından Erzincan'da halk eğitim uzmanı olarak çalıştı. 1964 yılında Ankara’ya döndü. 1967 yılında Türk Solu adlı derginin yazı işleri müdürü oldu. 1976 yılında “Kocakurt” romanını yazdı.

Piyanist ve besteci Fazıl Say oğludur. Say, konservatuvarlar ile üniversitelerin müzik bölümlerinde temel eser olarak okutulan müzik kitaplarının yazarıdır.

1977-1983 yılları içerisinde aylık “Türkiye Yazıları” dergisini; Cemal Süreya, Vecihi Timuroğlu, Ragıp Gelencik, Demir Özlü, Ali Püsküllüoğlu ile birlikte çıkardı.



1980 yılından sonra ise sadece müzik yazarlığı ile ilgilendi. Ahmet Say, 2 Mart 1992 tarihinde kurulan ve 2 yıl başkanlığını da yaptığı “Edebiyatçılar Derneği” kurucu üyelerindendir.



1982 yılında yazdığı “İpek Halıya Ters Binen Kedi” (epik öykü) adlı hikâye kitabı Almanca’ya çevrilerek 1985 yılında Berlin’de yayınlanmıştır.



1985 yılında “Müzik Ansiklopedisi Yayınları”nı kuran Ahmet Say, Türkiye’de konservatuarlar, üniversitelerin müzik eğitimi bölümleri, müzikçiler ve müziksever aydınlar tarafından ilgiyle karşılanan kitaplar yazdı.



1995 yılında “The Music Makers in Turkey” adı ile İngilizce hazırlanan kitabı, Türkçe olarak “Türkiye’nin Müzik Atlası” adı ile 1998 yılında yayınlanmıştır.



Daha önce 2012 yılında; Bingöl Hikâyeleri (Güneşin Savrulduğu Yerden) adları ile yayınlanan kitabı Ca Yo Ke Tij Ti Ra Bena Vila ismi ile Zazaca olarak Evrensel Basım Yayın tarafından yayınlandı. Ahmet Say, bunun yanında 1978 yılında kurulan Say Yayınları’nın sahibidir.



Türkiye’nin önde gelen gazete ve dergilerinde yayımlanan yüzlerce müzik eleştirisi ve sanat sorunları üzerine yazdığı ilginç yazılarıyla tanınan Say, uluslararası ve ulusal müzik toplantılarında ses getiren, incelediği sorunların çözüm yollarını gösteren bildiriler sundu.

Ödülleri :

1970 – TRT Ödülleri Öykü Yarışması Başarı Ödülü (Kamil’in Atı adlı öykü)

1974 – Yeni Adımlar Dergisi’nin açtığı Sabahattin Ali Hikaye Yarışması Birincilik ödülü

1975 – Antalya Film Festivali Öykü Yarışması Mansiyon ödülü

1975 – Kocakurt adlı romanı ile (Milliyet Yayınları Roman Yarışması’nda basılmaya değer ürünler içerisinde yer aldı.



Kitapları :

2012 – Ca Yo Ke Tij Ti Ra Bena Vila

2011 – Ağaçlar Çiçekteydi

2008 – Müzik Ansiklopedisi – 3 Cilt Takım

2008 – Müzik Nedir, Nasıl Bir Sanattır ?

2007 – Mozart (Mozart’ın Anısına)

2007 – Müzik Yazıları

2002 – Müzik Sözlüğü

2000 – Müziğin Kitabı

1996 – Müzik Öğretimi

1995 – The Music Makers in Turkey

1994 – Müzik Tarihi

1988 – Güneşin Savrulduğu Yerden

1982 – İpek Halıya Ters Binen Kedi (epik öykü)

1980 – Bingöl Hikâyeleri (öyküler)

1975 – Kocakurt