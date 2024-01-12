Rami Kütüphanesi 1'inci yaşını kutluyor: 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

2,5 MİLYON KİŞİ KÜTÜPHANEYİ ZİYARET ETTİ



Yaklaşık 3 bin farklı etkinlikle ailelerin, çocukların ve gençlerin kendilerini geliştirmesine ve keyifli vakit geçirmesine olanak sağlayan kütüphane, 1 yılda 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Rami Kütüphanesi ayrıca 1 senede 25 bin kayıtlı üyeye ulaşarak, 110 bin ödünç kitabı okurlarla buluşturdu.



Kütüphanenin açılışının 1'inci yıl dönümü bugün Emine Erdoğan'ın katılımıyla "Valide Sultan Sergisi" ile kutlanacak. Kutlama haftası boyunca kütüphane içinde "Kitap Günleri" de düzenlenecek ve tüm kitap kategorilerinde yüzde 60'a varan indirimler uygulanacak. Bu kampanya ile okuma alışkanlığını teşvik etmeyi amaçlayan kütüphane yönetimi, ziyaretçilerine geniş bir kitap yelpazesi sunma fırsatı tanıyacak.

