Avcı Kraven filminin vizyon tarihi ertelendi

Örümcek Adam'ın düşmanlarından biri olan Avcı Kraven'ı filmde İngiliz oyuncu Aaron Taylor-Johnson canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda Russell Crowe, Ariana DeBose, Fred Hechinger ve Christopher Abbot gibi isimlerin yer aldığı film, dünyanın en büyük avcısı olduğunu kanıtlamaya çalışan Sergei Kravinoff’un hikayesini konu alıyor.