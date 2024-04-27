Avcı Kraven filminin vizyon tarihi ertelendi

Merakla beklenen Marvel filmlerinden biri olan Kraven the Hunter'ın (Avcı Kraven) vizyon tarihi değişti. Bu yıl 12 Aralık'ta vizyona girmesi beklenen film, 30 Mayıs 2025'te izleyiciyle buluşacak. J.C. Chandor'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, IMAX salonlarında da gösterilecek.
Yeni Karate Kid filmi ise 13 Aralık'ta ertelendi.
Örümcek Adam'ın düşmanlarından biri olan Avcı Kraven'ı filmde İngiliz oyuncu Aaron Taylor-Johnson canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda Russell Crowe, Ariana DeBose, Fred Hechinger ve Christopher Abbot gibi isimlerin yer aldığı film, dünyanın en büyük avcısı olduğunu kanıtlamaya çalışan Sergei Kravinoff’un hikayesini konu alıyor.
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