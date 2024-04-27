Facebook'un kuruluşunu anlatan Sosyal Ağ filminin devamı gelebilir

Başrollerini Jesse Eisenberg ve Andrew Garfield'ın paylaştığı Sosyal Ağ (The Social Network) filmi, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ve arkadaşlarının hikayesini konu alıyor.
3 Oscar ödüllü filmin senaristi Aaron Sorkin, devam filmi üzerinde çalıştığını söyledi. The Town adlı podcast'e konuşan senarist, "Evet, bir şeyler yazmaya çalışıyorum" dedi.
Filmin yönetmeni David Fincher ise geçtiğimiz yıl The Guardian'a "Aaron ile konuştuk ama karışık bir durum" demişti.
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