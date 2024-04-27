Facebook'un kuruluşunu anlatan Sosyal Ağ filminin devamı gelebilir

2010 yapımı David Fincher imzalı Sosyal Ağ filminin devamı için çalışmalar başladı.

Facebook'un kuruluşunu anlatan Sosyal Ağ filminin devamı gelebilir

Başrollerini Jesse Eisenberg ve Andrew Garfield'ın paylaştığı Sosyal Ağ (The Social Network) filmi, Facebook’un kurucusu ve arkadaşlarının hikayesini konu alıyor.

3 Oscar ödüllü filmin senaristi Aaron Sorkin, devam filmi üzerinde çalıştığını söyledi. The Town adlı podcast'e konuşan senarist, "Evet, bir şeyler yazmaya çalışıyorum" dedi.

Filmin yönetmeni David Fincher ise geçtiğimiz yıl The Guardian'a "Aaron ile konuştuk ama karışık bir durum" demişti.

Facebook'un kuruluşunu anlatan Sosyal Ağ filminin devamı gelebilir - 1

3 OSCAR ÖDÜLÜ KAZANDI

Sosyal Ağ filmi, 8 dalda Oscar'a aday gösterildi ve üç Oscar ödülü kazandı. , dünya çapında 224 milyon dolar hasılat elde etti. Quentin Tarantino, Sosyal Ağ için 2010'lu yılların "en iyi filmi" ifadesini kullanmıştı.

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