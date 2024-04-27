Facebook'un kuruluşunu anlatan Sosyal Ağ filminin devamı gelebilir

3 OSCAR ÖDÜLÜ KAZANDI

Sosyal Ağ filmi, 8 dalda Oscar'a aday gösterildi ve üç Oscar ödülü kazandı. Film, dünya çapında 224 milyon dolar hasılat elde etti. Quentin Tarantino, Sosyal Ağ için 2010'lu yılların "en iyi filmi" ifadesini kullanmıştı.