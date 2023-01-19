Rami Kütüphanesi'ni 5 günde 113 bin 500 kişi ziyaret etti

51 bin metrekarelik peyzaj alanı ve 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesine sahip Rami Kütüphanesi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. İstanbul'un en büyük, Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden biri olan Rami Kütüphanesini 14 Ocak'ta 30 bin, 15 Ocak'ta 47 bin, 16 Ocak'ta 12 bin, 17 Ocak'ta 11 bin, 18 Ocak'ta ise 13 bin 500 kişi ziyaret etti.

İKİ MİLYONDAN FAZLA KİTAP BULUNUYOR



Vatandaşlar özellikle gençlik ve çocuk kütüphaneleri ve okuma salonlarına yoğun ilgi gösterirken, kütüphane bahçesinde hatıra fotoğrafı çektiriyor. İki milyondan fazla kitabın bulunduğu yapı 24 saat okuyucuya hizmet verecek.



Kütüphane, 220 dönümlük alan içinde, 36 bin metrekarelik kapalı alana sahip. Kütüphanede 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesi dikkati çekerken, vatandaşlar için çorba ve çay dağıtımı yapan noktalar da yer alıyor.

İnternet erişimi, kafeleri ve sanat etkinliklerinin yapılacağı galerileriyle kütüphane, 7 gün 24 saat kullanabiliyor.

