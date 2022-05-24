Ricky Martin diziyle ekrana dönüyor

Ünlü şarkıcı Ricky Martin, televizyon dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 50 yaşındaki Porto Rikolu şarkıcı, Apple TV+’ın yeni dizisi Mrs. American Pie’da rol alacak.



Deadline’ın haberine göre mini dizi olarak çekilecek yapımın kadrosunda Martin’in yanı sıra Kristen Wiig, Laura Dern ve Allison Janney rol alacak. Martin’in Robert adlı baş karaktere hayat vereceği öğrenildi. Dizinin hikayesi, Amerika'nın en seçkin topluluğu olan Palm Beach sosyetesinde yerini korumaya çalışan Kristen Wiig’in canlandırdığı Maxine Simmons’a odaklanıyor. Dizi, 1970’lerin başında, insanların yüzeysel büyüklükl için girdiği mücadeleyi anlatıyor.



Juliet McDaniel’in romanına dayandırılan dizinin senaristliğini ve yürütücü yapımcılığını Abe Sylvia üstlenirken, filmin yönetmen koltuğuna, aynı zamanda yürütücü yapımcılarından biri olan Tate Taylor oturuyor. Dizinin oyuncularından Laura Dern de aynı zamanda yapımın yürütücü yapımcılarından.

