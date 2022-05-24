Ricky Martin diziyle ekrana dönüyor

Ünlü Latin şarkıcı Ricky Martin, Kristen Wiig ve Laura Dern ile başrolleri paylaşacağı Mrs. American Pie adlı mini diziyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

Ricky Martin diziyle ekrana dönüyor

Haberler - ntv.com.tr 24.05.2022 - 17:04

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Ünlü şarkıcı Ricky Martin, televizyon dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 50 yaşındaki Porto Rikolu şarkıcı, Apple TV+’ın yeni dizisi Mrs. American Pie’da rol alacak.

Deadline’ın haberine göre mini dizi olarak çekilecek yapımın kadrosunda Martin’in yanı sıra Kristen Wiig, Laura Dern ve Allison Janney rol alacak. Martin’in Robert adlı baş karaktere hayat vereceği öğrenildi. Dizinin hikayesi, Amerika'nın en seçkin topluluğu olan Palm Beach sosyetesinde yerini korumaya çalışan Kristen Wiig’in canlandırdığı Maxine Simmons’a odaklanıyor. , 1970’lerin başında, insanların yüzeysel büyüklükl için girdiği mücadeleyi anlatıyor.

Juliet McDaniel’in romanına dayandırılan dizinin senaristliğini ve yürütücü yapımcılığını Abe Sylvia üstlenirken, filmin yönetmen koltuğuna, aynı zamanda yürütücü yapımcılarından biri olan Tate Taylor oturuyor. Dizinin oyuncularından Laura Dern de aynı zamanda yapımın yürütücü yapımcılarından.

2010 yılında eşcinsel olduğunu açıklayan ve 2018'den bu yana Suriye doğumlu İsveçli ressam Jwan Yosef ile evli olan Ricky Martin'in taşıyıcı anneden dünyaya gelen dört çocuğu var.
2010 yılında eşcinsel olduğunu açıklayan ve 2018'den bu yana Suriye doğumlu İsveçli ressam Jwan Yosef ile evli olan Ricky Martin'in taşıyıcı anneden dünyaya gelen dört çocuğu var.

Öte yandan 1991 yılından beri solo kariyerine devam eden, Grammy ve Latin Grammy ödülleri başta olmak üzere birçok ödüle layık görülen Ricky Martin, en ünlü olduğu 90’lı yıllarda üç diziye imza atmıştı.

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