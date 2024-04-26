Atatürk II filmi 24 Mayıs'a kadar seyirciyle buluşacak

Milli Mücadele sürecinin 1915-1919 yıllarını konu edinen "Atatürk II" filmi, 24 Mayıs'a kadar sinemaseverlerle buluşmaya devam edecek.

Atatürk II filmi 24 Mayıs'a kadar seyirciyle buluşacak

"Atatürk" film serisinin ikincisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın da dahil olduğu süreçte, 24 Mayıs'a kadar seyirciyle buluşmayı sürdürecek. Türkiye Özel Okullar Derneğinden (TÖZOK) yapılan açıklamaya göre, yapımcı firma Lanistar Media ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, 19 Nisan'da vizyona giren filmi izlemek isteyen öğrenci gruplarına biletler 60 liradan satışa sunulacak. Öğrencileriyle filme gelen öğretmenlerden ise ücret alınmayacak.

Atatürk II filmi 24 Mayıs'a kadar seyirciyle buluşacak - 1

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÖZOK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk, şunları kaydetti:

"Bizler eğitimciler olarak filmi izledik ve gerek tarihi saptamalarıyla gerekse de görsel ögeleriyle Atatürk'ü gençlerimize layık olduğu gibi aktarabilmek için önemli bir fırsat olduğunu gördük. Bizler gelecek nesilleri yetiştirmekle mükellefiz. Bu sorumluluğumuz çerçevesinde 'Atatürk' filmini, tarihimizin, kültürümüzün ve değerlerimizin eğitiminin bir parçası olarak görüyor, tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin izlemesi gerektiğini düşünüyoruz."

Filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü , Zübeyde Hanım'ı Songül Öden, Enver Paşa'yı Sarp Akkaya ve Madame Corinne'yi Esra Bilgiç canlandırıyor.

Filmin tarih danışmanları ise Orhan Çekiç, Saadet Özen, Hacı Mehmet Duranoğlu, Tuncel Koç, Kadir Türker Geçer ve Üzeyir Karataş'tan oluşuyor.

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