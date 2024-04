Eminem hayranlarına müjde: Yeni albüm geliyor

Dünyanın en ünlü rapçilerinden biri olan Eminem, hayranlarına yeni albüm müjdesi verdi.

51 yaşındaki rapçinin yeni albümünün adı "The Death of Slim Shady (Coup De Grace)" olacak. Rapçinin 12. albümü, bu yaz müzikseverlerle buluşacak.

Eminem, 2020 yılında Music to Be Murdered By albümünü çıkarmıştı.

EMİNEM HAKKINDA



Babasının 18 aylıkken terk ettiği Marshall Bruce Mathers, sahne adıyla Eminem, annesi ile birlikte Detroit'te küçük bir karavanda başladığı yaşam mücadelesinin sonunda Akademi ve Grammy ödüllü dünya çapında bir rapçi olmayı başardı.

Annesi ve babası Daddy Warbucks adlı müzik grubunun en iyi üyeleriydi. Eminem’in müzik yeteneğinin genetik olduğu düşünülüyor.