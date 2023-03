Robert Downey Jr. ve Robert Pattinson aynı filmde

"The Big Short", "Vice", "Don't Look Up" gibi filmlere imza atan Adam McKay, Robert Pattinson ve Robert Downey Jr. ile film hazırlığında. "Average Height, Average Built" adlı alegorik komedi türündeki filmde Pattinson, siyasete atılmaya karar veren ve yasaları "katil-dostu" şekilde değiştirmek isteyen bir seri katili canlandıracak



Son filmi "Don't Look Up" ile izleyicilerden ve eleştirmenlerden karışık notlar alan Adam McKay'den yine yıldız kadrolu ve yüksek bütçeli bir film çekeceği tahmin ediliyor. Öte yandan, Alfred Hitchcock’un 1958 yapımı 'Vertigo' filmi yeniden çekiliyor. Filmin başrolünde ise Demir Adam (Iron Man) rolüyle ünlenen Robert Downey Jr. rol alacak.