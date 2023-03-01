Roger Waters'ın konseri iptal edildi: Dünyanın en tanınmış Yahudi düşmanı

Son dönemde Ukrayna-Rusya Savaşı hakkındaki ifadeleriyle sık sık gündeme gelen İngiliz rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters'ın Frankfurt konseri iptal edildi. Frankfurt Belediyesi, konserin iptal edilmesi hakkında şarkıcı için "dünyanın en tanınmış antisemitlerinden (Yahudi düşmanı) biri" ifadelerini kullandı.
YÖNETİMDEN AÇIKLAMA
28 Mayıs'da gerçekleşmesi planlanan konser, II. Dünya Savaşı'nda 3 binden fazla Yahudi'nin tutulduğu kampların bulunduğu yerdi. Konseri iptal eden Frankfurt yönetimi, "İptalin arka planında, dünyanın en bilinen Yahudi düşmanlarından biri olarak kabul edilen eski Pink Floyd solistinin, ısrarlı İsrail karşıtı tutumu yatıyor. Kendisi defalarca İsrail'in kültürel etkinliklerde boykot edilmesi çağrısında bulunmuş ve sanatçılara İsrail'deki etkinlikleri iptal etmeleri için baskı yapmıştır" açıklamasında bulundu.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını sık sık gündeme getiren Waters, kendisi için kullanılan "Yahudi düşmanı" ifadesini defalarca reddetmişti.
UKRAYNA'NIN ÖLÜM LİSTESİNDE
Öte yandan Waters, Ukrayna’nın kendisini ‘ölüm listesine’ aldığını söylemişti. 79 yaşındaki şarkıcı, “Unutmayın, Ukrayna hükümetinin desteklediği bir ölüm listesindeyim. Listedeki insanları yakın zamanda öldürdüler. Birini öldürdüklerinde fotoğrafının üzerinde 'Tasfiye edildi' yazıyorlar. Ben de o fotoğraflardan biriyim" diye konuştu.
BIDEN'I SAVAŞ SUÇLUSU İLAN ETTİ
Waters daha önceki açıklamalarında ABD Başkanı Joe Biden için "savaş suçlusu" ifadesini kullanmıştı. Amerika'da turneye çıkan şarkıcı, sahne performansı esnasında ekrana ‘savaş suçluları’ olarak nitelendirdiği isimlerin görüntülerini yansıttı. Donald Trump’ın yanı sıra Biden da bu isimler arasında yer alıyor.