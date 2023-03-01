Roger Waters'ın konseri iptal edildi: Dünyanın en tanınmış Yahudi düşmanı

UKRAYNA'NIN ÖLÜM LİSTESİNDE



Öte yandan Waters, Ukrayna’nın kendisini ‘ölüm listesine’ aldığını söylemişti. 79 yaşındaki şarkıcı, “Unutmayın, Ukrayna hükümetinin desteklediği bir ölüm listesindeyim. Listedeki insanları yakın zamanda öldürdüler. Birini öldürdüklerinde fotoğrafının üzerinde 'Tasfiye edildi' yazıyorlar. Ben de o fotoğraflardan biriyim" diye konuştu.

BIDEN'I SAVAŞ SUÇLUSU İLAN ETTİ



Waters daha önceki açıklamalarında ABD Başkanı Joe Biden için "savaş suçlusu" ifadesini kullanmıştı. Amerika'da turneye çıkan şarkıcı, sahne performansı esnasında ekrana ‘savaş suçluları’ olarak nitelendirdiği isimlerin görüntülerini yansıttı. Donald Trump’ın yanı sıra Biden da bu isimler arasında yer alıyor.