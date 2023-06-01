Roma valisinin 2 bin yıllık altın tacı İznik Müzesi'nde sergileniyor

UNESCO’ya aday dört medeniyete başkentlik yapmış dünyaca ünlü tarihi kent İznik’te kazılarda bulunan Roma valisine ait zeytin yapraklarından esinlenmiş altın taç, İznik Müzesi'nde sergileniyor. Tacın 20 gram civarında olduğu belirtildi.

Roma valisinin 2 bin yıllık altın tacı İznik Müzesi'nde sergileniyor

, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı olmak üzere dört medeniyete başkentlik yapmış tarihi şehir İznik’te yıllar önce kazılarda bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınan 2 bin yıllık vali tacı İznik’te yeni yapılan arkeoloji müzesinde sergileniyor.

Geçimini Roma döneminde zeytincilikle sağlayan eski adıyla Nicaea’da vali olan varlıklı bir kişiye ait olan altın taç, zeytin yapraklarından esinlendi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İznik Eski Müdürü Taylan Sevil, “Yeni müzede sergilenen önemli eserlerden biri de Roma dönemine ait İznik’te valilik yapmış bir kişiye ait altın taçtır. Zeytin yapraklarından esinlenerek yapılmıştır. Çok önemli bir eserdir” dedi.

Roma valisinin 2 bin yıllık altın tacı İznik Müzesi'nde sergileniyor - 1

İznik’te yaklaşık bir sene önce faaliyete giren yeni arkeoloji müzesinde ilçede çıkarılan lahitler de yer alıyor. Dünyanın birçok ülkesinden misafirler İznik Müzesi'ni ziyaret ediyor.

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