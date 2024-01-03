Sadullah Celen kimdir? Yönetmen Sadullah Celen kaç yaşında ve neden öldü?

Sadullah Celen, 1 Ocak 1960 yılında İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü mezunu olan Sadullah Celen, 1985'te Züğürt Ağa filminde yönetmen yardımcılığı ile sinemaya adım attı.



Süha Arın ile birlikte birçok belgeselde çalışan Celen, 1994 yılından itibaren birçok film ve dizinin yönetmenliğini üstlendi.



SADULLAH CELEN NEDEN ÖLDÜ?



Yapımcı ve yönetmen Sadullah Celen 64 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Celen, Fatih Harbiye, Şehnaz Tango, Yedi Numara ve Cennetin Gözyaşları gibi birçok yapımın yönetmenliğini üslenmişti.



SADULLAH CELEN'İN FİLMLERİ



Benim Güzel Ailem (TV Dizisi, 2023)



Adi Sevgi (TV Dizisi, 2022)



Kazara Aşk (TV Dizisi, 2021)



Elimi Bırakma (TV Dizisi, 2018)



Cennet'in Gözyaşları (TV Dizisi, 2017-2018)



Güneşin Kızları (TV Dizisi, 2015)



Fatih-Harbiye (TV Dizisi, 2 Sezon, 2013-2014)



Hayatımın Rolü (TV Dizisi, 2012)



Reis (TV Dizisi, 2011)



Bitmeyen Şarkı (TV Dizisi, İlk 8 bölüm, 2010)



Üvey Aile (TV Dizisi, 2008)



Hepimiz Birimiz İçin (TV Dizisi, 2008)



Canım Ailem (TV Dizisi, 2 Sezon, 2008-2009)



Yemin (TV Dizisi, 2007)



Erkekler Ağlamaz (TV Dizisi, 2006)



Kısa Devre (TV Dizisi, 2002)



Yedi Numara (TV Dizisi, 2000)



Sıcak Saatler (TV Dizisi, 1998)



Sahte Dünyalar (TV Dizisi, 1995)



Şehnaz Tango (TV Dizisi, 1994)



Yaşayan Gölgeler (Yürütücü Yapımcı, Sinema Filmi, 1989)



Kurtuluş (Yönetmen Yardımcısı, TV Dizisi, 1996)



Züğürt Ağa (2. Yönetmen, Sinema Filmi, 1985)