Sanat eseri "hırsızlığı" davasında karar verildi

ABD temyiz mahkemesi, Naziler tarafından yağmalanan Pissarro tablosunun gerçek sahibinin Madrid müzesi olduğuna karar verdi.

Sanat eseri "hırsızlığı" davasında karar verildi

ABD temyiz mahkemesi, Holokost sırasında Naziler tarafından çalınan Pissarro tablosunun gerçek sahibinin Madrid'deki Thyssen-Bornemisza müzesi olduğuna karar verdi.

Uzun süredir devam eden hukuk mücadelesinde, Kaliforniya'daki temyiz mahkemesi geçtiğimiz hafta, Fransız empresyonist Camille Pissarro'nun 1897 tarihli "Rue Saint Honoré, Après-Midi, Effet de Pluie" tablosunun gerçek sahibinin Madrid'deki Thyssen-Bornemisza müzesi olduğuna hükmetti.

Bu olay, Nazi hırsızlığına karşı açılan en eski davalar arasında yer alıyor.

Mahkeme, müzenin tabloyu iade etme yükümlülüğü olmadığına oybirliğiyle karar verirken, Yargıç Consuelo Callahan, İspanya'nın ahlaki açıdan en yüksek standartları uygulayacağını umduğunu belirtti.

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, aslen Nazilerden kaçan bir Yahudi kadına ait olup, Almanya'da satın alındıktan sonra Nazi hükümeti tarafından çalındı.

Tablo, 1993 yılında İspanyol hükümeti tarafından satın alındıktan sonra Baron Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza'nın koleksiyonunda yer aldı.

Claude Cassirer ve ailesi, tablonun geri iadesi için uzun bir hukuk mücadelesi yürüttü. Mahkeme, İspanyol yasalarına göre tablonun müzenin mülkiyetinde olduğu sonucuna vardı.

Cassirer ailesinin avukatları ise mücadeleye devam edeceklerini belirtti. 

Tablonun İspanya'nın Naziler tarafından yağmalanan sanat eserlerini barındırma konusundaki tutumuna karşı çıkıyorlar.

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