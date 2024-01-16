Sanat eseri "hırsızlığı" davasında karar verildi

PAHA BİÇİLEMEZ AİLE YADİGARI



Tablo, aslen Nazilerden kaçan bir Yahudi kadına ait olup, Almanya'da satın alındıktan sonra Nazi hükümeti tarafından çalındı.



Tablo, 1993 yılında İspanyol hükümeti tarafından satın alındıktan sonra Baron Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza'nın koleksiyonunda yer aldı.



Claude Cassirer ve ailesi, tablonun geri iadesi için uzun bir hukuk mücadelesi yürüttü. Mahkeme, İspanyol yasalarına göre tablonun müzenin mülkiyetinde olduğu sonucuna vardı.



Cassirer ailesinin avukatları ise mücadeleye devam edeceklerini belirtti.



Tablonun İspanya'nın Naziler tarafından yağmalanan sanat eserlerini barındırma konusundaki tutumuna karşı çıkıyorlar.

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