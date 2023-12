The Beatles'ın Japonya'da yaptığı sanat eseri açık artırmaya çıkarılacak

Efsanevi rock grubu The Beatles Japonya'daki turneleri sırasında bir tablo yaptı. The Beatles grubunun ortaklaşa yaptığı tek sanat eseri olduğuna inanılan "Images of a Woman" isimli tablo, 1 Şubat'ta New York'taki Christie's müzayede evinde satışa sunulacak.



Uzman Casey Rogers, "Images of a Woman"ın 400 bin ila 600 bin dolar civarında bir fiyata satılmasının beklendiğini ve "Beatles tarihinde sihirli bir anı somutlaştırdığını" söyledi.



Müzik tarihinde bıraktıkları izlerin yanı sıra dört grup üyesinin de imzasını taşıyan çizili bir eser bulunması nadir görülen ve ince bir zevke sahip koleksiyonerlere hitap eden bir durum.



TABLONUN YARATIM SÜRECİ



Hikayeye göre GRUP, 1966'daki turları sırasında Japonya'da yaklaşık 100 saat geçirdi.



Performans dışında grup, güvenliklerinden endişe duyan yerel yetkililerin emri üzerine otel odalarında kaldı.



Grubun ülkeye yaptığı ziyaret hayranlar kadar protestocuların da dikkatini çekmişti. Japon milliyetçilerinden tehditler geldiğine dair raporlar vardı.



Müzayede evinin basın açıklamasına göre bir ziyaretçi onlara bazı sanat malzemeleri hediye etti. Grubun her üyesi kanvasın başka bir köşesine oturup farklı bir şeyler çiziyordu. Arka planda “Revolver” olacak albümün kayıtları çalıyordu..



Tablonun her köşesi şekil, renk ve hatta kullanılan boyalardaki çeşitlilikle kişisel bir dokunuşu yansıtıyor.



Daha koyu ve öfkeli görünen fırça darbelerinin kullanıldığı Harrison'ın kısmı en çok alan kaplayan köşe. Starr'ın alanı daha küçük ve karikatürize çizimlerden oluşuyor. John Lennon ve McCartney öncelikli olarak akrilikle çalışırken, Harrison ve Starr'ın ise daha çok sulu boya kullanmayı tercih ettiği görülüyor.



Tablonun merkez kısmı olan ortasındaysa grup üyelerinin imzaları yer alıyor.



Grubun menajeri daha sonra onları hiç bu kadar sessiz ve sakin görmediğini söyledi.



Beatles'ın tablosu diğer rock hatıra eşyalarıyla beraber güzel sanat eserleriyle birlikte 1 Şubat'ta müzayedeye çıkacak. Tablonun türünün tek örneği olan nadir bir eser olduğu belirtiliyor.

