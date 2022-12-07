'Sanat Güneşi' Zeki Müren doğum gününde şarkılarıyla anıldı

Türk müziğinde, unutulmaz sesi ve yorumuyla iz bırakan 'Sanat Güneşi' Zeki Müren, 91. doğum gününde, konserlerle anıldı.

'Sanat Güneşi' Zeki Müren doğum gününde şarkılarıyla anıldı

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'Sanat Güneşi' bugün doğdu! Zeki Müren doğum gününde anılıyor

'Sanat Güneşi' bugün doğdu! Zeki Müren doğum gününde anılıyor

'in 6 Aralık'taki doğum günü konserlerle kutlandı. Türk müziğinde, unutulmaz sesi ve yorumuyla iz bırakan Zeki Müren, 91. doğum gününde, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konserle anıldı.

Bodrum Belediyesi'nce Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Didem Kasal Esentürk, piyanist Zafer Çebi ve caz orkestrası eşliğinde Zeki Müren'in sevilen eserlerini seslendirdi.

'Sanat Güneşi' Zeki Müren doğum gününde şarkılarıyla anıldı - 1

Sanat Güneşi, Bursa'da da konserle anıldı. Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, “Sanat Güneşi” Zeki Müren’i, doğum gününde verdiği konserde, beste ve seslendirdiği eserlerle andı. Koro, Şef Filiz Başıbüyük yönetiminde “Kürdilihicazkâr Faslı’ndan Zeki Müren Şarkılarına” adlı konseri, çok özel bir repertuarla verdi.

'Sanat Güneşi' Zeki Müren doğum gününde şarkılarıyla anıldı - 2

Yaklaşık 3 saat süren , koronun “Bahçevan” adlı eseri seslendirmesiyle sona erdi. Şef Filiz Başıbüyük’ün daveti üzerine sahneye çıkan Kutlu Payaslı da, bu eserde koroya eşlik etti.

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