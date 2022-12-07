'Sanat Güneşi' Zeki Müren doğum gününde şarkılarıyla anıldı

Zeki Müren'in 6 Aralık'taki doğum günü konserlerle kutlandı. Türk müziğinde, unutulmaz sesi ve yorumuyla iz bırakan Zeki Müren, 91. doğum gününde, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konserle anıldı.

Bodrum Belediyesi'nce Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Didem Kasal Esentürk, piyanist Zafer Çebi ve caz orkestrası eşliğinde Zeki Müren'in sevilen eserlerini seslendirdi.

Sanat Güneşi, Bursa'da da konserle anıldı. Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, “Sanat Güneşi” Zeki Müren’i, doğum gününde verdiği konserde, beste ve seslendirdiği eserlerle andı. Koro, Şef Filiz Başıbüyük yönetiminde “Kürdilihicazkâr Faslı’ndan Zeki Müren Şarkılarına” adlı konseri, çok özel bir repertuarla verdi.

Yaklaşık 3 saat süren konser, koronun “Bahçevan” adlı eseri seslendirmesiyle sona erdi. Şef Filiz Başıbüyük’ün daveti üzerine sahneye çıkan Kutlu Payaslı da, bu eserde koroya eşlik etti.